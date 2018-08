BOMBOU NA WEB

Ursal: brincadeira que virou combustível para teoria da conspiração.

Termo que viralizou na internet foi criado por uma socióloga crítica de movimentos à esquerda para fazer ironia. As informações foram checadas pelo projeto Comprova

Logo após o candidato à Presidência da República Cabo Daciolo (Patriota), no debate realizado pela Band, pedir para que o também candidato Ciro Gomes (PDT) falasse sobre o “plano Ursal”, o termo ganhou as redes sociais. Foi encarado por alguns como algo divertido, ilustrado com a imagem de um simpático ursinho vermelho, e por outros como uma séria denúncia em rede nacional de uma trama para eliminar as fronteiras da América Latina e implantar o socialismo em todos os países da região.

O termo Ursal foi inventado em 9 de dezembro de 2001, no artigo “Os Companheiros”, da socióloga Maria Lucia Victor Barbosa, publicado no site do filósofo Olavo de Carvalho. No texto, ela criticava encontro do Foro de São Paulo realizado naquele mesmo ano em Havana. Na ocasião, Lula (PT), então pré-candidato à Presidência, havia feito críticas à Área de Livre Comércio das Américas (Alca) proposta pelos Estados Unidos para o continente.

No artigo, ela destacou que, para o líder petista, a Alca seria uma “anexação” imposta pelos Estados Unidos e o “fim da integração latino-americana”. Em seguida, ela rebateu: “Mas qual seria, me pergunto, essa tal integração no modelo Castro-Chávez-Lula? Quem sabe, a criação da União das Republiquetas Socialistas da América Latina (Ursal)?”, escreveu, na época.

Em entrevista, Maria Lúcia, professora aposentada pela Universidade Estadual de Londrina e autora de livros como “O Voto da Pobreza e a Pobreza do Voto — a Ética da Malandragem (1988)”, confirmou que o termo foi cunhado para ironia. “A Ursal foi uma brincadeira que virou uma teoria conspiratória”, disse a socióloga.

Ela usou como referência a URSS, sigla de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este, sim, foi um Estado socialista que existiu de 1922 a 1991. Maria Lúcia contou, também em entrevista, ter recebido e-mails, após o artigo publicado, que mencionavam a Ursal. Ela destaca que sempre dizia aos remetentes que aquilo era uma invenção dela e que a “União” não existia.

Cinco anos depois, em 1º de maio de 2006, o termo foi novamente usado. Desta vez pelo próprio Olavo de Carvalho, em artigo dele publicado no Diário do Comércio e republicado por ele em seu site. No texto, ele falava sobre não desprezar teorias conspiratórias e tratava a Ursal como plano do Foro de São Paulo.

Nos últimos dias, com o destaque dado ao termo por conta do debate presidencial, Olavo voltou a citá-lo. No dia 13 de agosto, escreveu no Facebook que o “termo é genérico” e que a denominação não é oficial. Mas opinou que “a existência do plano comunista de integração continental é o fato mais abundantemente documentado das últimas décadas”.