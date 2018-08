Carro incendeia após capotar

Um carro pegou fogo na manha desta sexta-feira, 17, após capotar na Rodovia Euclides da Cunha no trevo de Balsamo. Ninguém ficou ferido e o carro ficou completamente destruído.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Tanabi, por volta das 11h12 a corporação foi acionada para atender um capotamento onde o veiculo estava em chamas.

No local o veiculo foi encontrado no canteiro lateral da Rodovia Euclides da Cunha no perímetro urbano em Balsamo, o veiculo estava em chamas.

Ninguém ficou ferido com o capotamento. As chamas forma controladas pelos Bombeiros e o local deixado em segurança.