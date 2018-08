Corpo de empresário desaparecido no Rio Tietê é encontrado em Sales

Vítima estava pescando com funcionário quando desapareceram, no último domingo (12). Bombeiros passaram a semana fazendo buscas. Amigo segue desaparecido.

O corpo do empresário Carlos Alexandre Ferreira foi encontrado na noite desta sexta-feira (17) boiando na prainha do Rechilier, no Rio Tietê, em Sales (SP).

A vítima estava desaparecida desde o domingo (12), quando saiu para pescar com um amigo, Valdemir Orácio Cruz, de 29 anos, que ainda segue desaparecido.

Segundo os bombeiros, pescadores encontraram o corpo do empresário. O enterro dele foi na manhã deste sábado (18), no cemitério de Catanduva (SP).

De acordo com os bombeiros, as buscas serão retomadas neste sábado para tentar localizar o outro homem.

A dupla saiu para pescar no domingo à tarde e foi vista pela última vez por volta das 19h. Os bombeiros fazem buscas no rio desde segunda-feira (13).

Carlos Alexandre Ferreira da Costa, de 36 anos, era empresário em Catanduva. Ele pilotava o barco e estava acostumado a pescar no rio.