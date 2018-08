São Paulo desafia tabu contra a Chape: nunca venceu em casa

Tricolor acumula três empates e uma derrota em quatro jogos como mandante diante dos catarinenses. Domingo, no Morumbi, estará em jogo o título simbólico do primeiro turno

Fellipe Lucena

Se vencer a Chapecoense neste domingo, às 19h, no Morumbi, o São Paulo conquistará o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão sem depender dos resultados de Flamengo e Internacional, seus perseguidores mais próximos. Para isso, será preciso quebrar um tabu: o Tricolor nunca venceu a equipe catarinense jogando em casa. São quatro jogos, com três empates e uma vitória da Chapecoense.

O encontro pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado foi o único disputado longe do Morumbi, que estava recebendo uma série de shows. No Pacaembu, Wellington Paulista e Reinaldo, à época emprestado pelo São Paulo, fizeram 2 a 0 para os visitantes. Gilberto e Arboleda garantiram o empate por 2 a 2.

Em 2016, em um domingo de manhã no Morumbi, o enredo foi parecido. Kempes e Thiego fizeram 2 a 0 para a Chape e o Tricolor empatou com dois gols de Cueva.

Em 2015, o empate não teve gols. Em 2014, o volante Ricardo Conceição marcou o gol da vitória da Chape por 1 a 0.

A única vitória são-paulina contra o adversário de domingo foi fora de casa, em 2015, quando um golaço do volante Souza garantiu o 1 a 0. Mas na Arena Condá a vantagem também é da Chape, com mais um empate (0 a 0 em 2014) e duas vitórias (ambas por 2 a 0, em 2016 e 2017).

O São Paulo lidera o Brasileirão com 38 pontos, um a mais que o Flamengo e três a mais que o Inter. Os cariocas jogam fora de casa contra o Atlético-PR, enquanto os gaúchos recebem o Paraná. Os dois jogos serão na manhã de domingo. À noite, já sabendo dos resultados dos concorrentes, o Tricolor espera ter o apoio do Morumbi lotado. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos.