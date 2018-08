Verdão tem sequência para subir no Brasileiro

Time enfrenta o Vitória neste domingo, e pelo intervalo curto após a vitória sobre o Bahia, Felipão deve fazer mudanças. Serão três jogos seguidos sem ter de disputar alguma copa

Thiago Ferri –

Pela primeira vez desde que chegou ao Palmeiras, Felipão terá uma sequência de jogos no Brasileiro, sem ter de dividir atenções com a Copa do Brasil ou Libertadores. Serão três jogos pelo campeonato nacional até o próximo mata-mata, e o técnico diz que a postura será a mesma dos jogos decisivos. O que deve mudar é a escalação, por conta do desgaste físico.

– Temos de priorizar todas as competições, mas naturalmente jogando quarta e sábado teremos algumas dificuldades. Podemos repetir três, quatro ou cinco jogadores, mas não os 11. Depois temos de fazer uma tabela de minutos jogados, ver com o departamento de fisiologia algumas situações, mas o que é passado ao grupo é para se dedicar a todas as competições. Não interessa qual estiver jogando. Tem de se dedicar e, se possível, ganhar os jogos – explicou o técnico.

Isto significa que dificilmente o Verdão terá em campo neste domingo, contra o Vitória, a mesma equipe que venceu o Bahia, pela Copa do Brasil. Após a partida deste fim de semana em Salvador, o time recebe o Botafogo, quarta-feira, no Allianz Parque, e no domingo seguinte (26/8) visita o Inter no Beira-Rio. Nesta sequência, o Palmeiras tentará encurtar a distância para o grupo da frente.

Neste momento, a equipe de Felipão soma 30 pontos e está estabelecida no G6, que vai à Libertadores – o Corinthians, sétimo colocado, tem quatro pontos a menos. Mas sem preocupar-se com mais competições, esta é a chance para diminuir a desvantagem para o G4 (três pontos) e para o líder São Paulo, que tem oito a mais.

Apesar do discurso de Luiz Felipe Scolari, o Verdão tem tido mais cuidado com as competições de mata-mata, por isso vem usando força máxima nestes jogos. Ao menos, ele tem como opções para enfrentar o Vitória jogadores como: Marcos Rocha, recuperado de lesão, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis, Thiago Santos, Lucas Lima, Hyoran, Artur e Deyverson.

O time não foi divulgado, mas boa parte dos citados deve estar na escalação deste fim de semana. Jean, que sentiu um desconforto muscular no começo da semana, e Gustavo Scarpa, recuperando-se de um trauma no calcanhar do pé direito, não foram a campo e devem ser desfalques.

– O Palmeiras não pode priorizar uma competição, pois tem um grupo que trabalha com qualidade, com 26, 27, 28 jogadores. Os que não estão jogando estão prontos para entrar e jogar. As modificações às vezes são feitas de acordo com o time adversário e com o que temos nas qualidades do nosso time – completou o comandante.