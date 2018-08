Votuporanguense perde em casa – 0 x 1 Olímpia

Com o revés dentro de casa, a Alvinegra fica com seis, na segunda colocação do Grupo 1, provisoriamente

Com um gol nos acréscimos do predestinado Felipe Fumaça, aos 48 minutos da etapa complementar, o Olímpia venceu o Votuporanguense por 1 a 0. A partida, válida pela 5ª rodada do Grupo 1 da Copa Paulista, foi disputada na tarde deste sábado, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin.

Com o triunfo, o Galo Azul é líder isolado com dez pontos. Com o revés, a Alvinegra fica com seis, na segunda colocação, provisoriamente. O CAV ainda pode ser ultrapassado por Novorizontino e Mirassol, que vão a campo neste domingo. As duas equipes somam quatro pontos cada.

A PARTIDA

No primeiro tempo, o time da casa criou três boas situações para inaugurar o marcador, enquanto os visitantes chegaram apenas uma vez com perigo. Aos dez minutos, o ala Matheus Destro, na entrada da área, resolveu arriscar; a bola passou rente à trave.

Seis minutos depois, o atacante João Marcos, dentro da pequena área, tocou com precisão, mas a pelota passou dois palmos da trave. Aos 29, o Galo Azul chegou com perigo na cobrança de falta do meia Norton. Aos trinta e seis minutos, Destro acertou um tirambaço para uma grande defesa de Matheus.

No segundo tempo, o jogo caiu de produção e poucas oportunidades aconteceram nos quarenta e cinco minutos finais. A Alvinegra quase fez com Bruno Baio, que, na cara do gol, tocou rasteiro, tirando tinta da trave. O predestinado Felipe Fumaça, que havia entrado no lugar de Rafamar, voltou a balançar a rede: já nos acréscimos, aproveitou vacilo da zaga votuporanguense. Na sequência, Fumaça desperdiçou grande chance de liquidar a fatura.

PRÓXIMOS JOGOS

O Votuporanguense volta a campo no próximo domingo, dia 26, às 10 horas, em Batatais, contra o Batatais. No mesmo dia e horário, o Olímpia recebe o Novorizontino no Tereza Breda.