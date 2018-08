Águia ajuda a deter adolescente com drogas

Um adolescente de 17 anos foi detido depois de fugir com uma moto furtada e pular de um telhado, na manhã de sábado (18), no bairro Santo Antônio, em Rio Preto.

Rio Preto: Ele tentou fugir com dois tijolos de maconha, mas foi capturado com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais em uma viatura se depararam com uma moto na contramão de uma avenida. Ao perceber que seria abordado, o condutor acelerou o veículo e fugiu.

O adolescente, que dirigia a moto, acabou perdendo o controle da direção e caiu. Ele teve ferimentos leves e conseguiu continuar a fuga correndo.

O helicóptero Águia foi acionado e passou a perseguir o suspeito. O adolescente foi visto pulando do telhado de uma casa e foi detido.

Na mochila do menor, havia dois tijolos de maconha, que foram apreendidos. A moto foi devolvida ao dono, pois havia registro de furto do veículo há 10 dias.

O menor permaneceu detido, à disposição da Vara da Infância e Juventude.