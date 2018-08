Blitz autua 22 motoristas na Festa de Barretos

Fiscalização foi realizada entre a noite de sábado (18) e a madrugada deste domingo (19) durante a 63ª Festa do Peão de Barretos; ao todo, 371 veículos foram fiscalizados.

A fiscalização da Lei Seca, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), autuou 22 pessoas em operação realizada durante a noite de sábado (18/8) e a madrugada deste domingo (19/8) durante a 63ª Festa do Peão de Barretos. Ao todo, foram fiscalizados 371 veículos durante blitz realizada na avenida Derby Clube.

Os condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Um dos condutores autuados, além das penalidades, também responderá na Justiça por crime de trânsito porque apresentou índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.