Bombeiros encontram corpo do 2º homem que estava desaparecido no Rio Tietê

Valdemir Orácio Cruz foi encontrado na tarde deste domingo (19) próximo à prainha do Rechilier em Sales (SP). O corpo do patrão dele havia sido localizado por pescadores na sexta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros encontraram o corpo do pescador Valdemir Orácio Cruz de 29 anos, na tarde deste domingo (19), depois de uma semana de buscas no Rio Tietê em Sales (SP). A outra vítima que estava desaparecida, o empresário Carlos Alexandre Ferreira, já havia sido encontrada na sexta-feira (17) por pescadores.

O corpo de Carlos Alexandre foi enterrado no sábado (18) de manhã em Catanduva (SP). Já o corpo de Valdemir foi sepultado nesta segunda-feira em Catanduva. Valdemir trabalhava com o empresário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois foram encontrados próximos à prainha do Rechilier, que fica perto da prainha do Torres, onde eles foram vistos saindo para pescar no último domingo (12).

Ainda de acordo com os bombeiros, a suspeita é de que a lancha onde eles estavam tenha virado por causa do vento e, como estavam sem colete salva-vidas, se afogaram. O barco ainda não foi encontrado.

Durante as buscas, uma equipe naval da Marinha foi enviada ao local para ajudar a localizá-los, além do helicóptero Águia da Polícia Militar. Os bombeiros buscavam por eles desde a segunda-feira (13).