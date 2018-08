Carreta tomba e interdita pista em Tanabi

Acidente, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20), feriu levemente motorista.

Uma carreta tombou e interditou a pista sentido Votuporanga da rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi, na madrugada desta segunda-feira (20). O acidente mobilizou equipes dos Bombeiros de Tanabi e da Polícia Rodoviária. Durante o atendimento da ocorrência, a pista ficou interditada por cerca de uma hora. Houve congestionamento de mais de dois quilômetros. No início do dia a pista foi liberada. O motorista sofreu ferimentos leves e o veículo foi removido do local pela manhã.