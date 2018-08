Centro de Cultura recebe nesta semana duas oficinas gratuitas

A temática vai abordar como a produção de histórias contadas com imagens e sons possuem uma estrutura narrativa que pretende envolver o espectador

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” recebe, nesta terça e na quarta-feira (dias 21 e 22/8), a partir das 14h, a oficina Aprendendo estrutura narrativa de audiovisual através de curtas-metragens, de Bruno Carneiro.

A atividade é oferecida pelo programa Pontos MIS, numa parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), e tem quatro horas de duração. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no Parque da Cultura.

A oficina é gratuita e voltada para participantes com idade a partir de 16 anos. Ao final das capacitações, todos receberão certificados. Para mais informações, o telefone da Secretaria de Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670 – ramal 209.

Em Aprendendo estrutura narrativa de audiovisual através de curtas-metragens, Carneiro apresenta uma introdução sobre estrutura narrativa de obras audiovisuais – os principais elementos de uma história e as técnicas utilizadas para organizá-los. Ao final, os participantes conhecerão os princípios que guiam a criação de filmes envolventes e significativos e estruturam a estrutura narrativa, que tem como objetivo envolver e emocionar.

Para conhecer mais dos Pontos MIS, visite o site http://www.pontosmis.org.br/.

Sobre Bruno Carneiro

Bruno Carneiro é formado em Cinema e Vídeo pela Universidade de São Paulo (USP). Exerce, principalmente, as funções de diretor, roteirista e assistente de direção em formatos variados de audiovisual. Diretor de 21 documentários, também participou das equipes de assistência de direção em cinco longas-metragens ficcionais, entre eles Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodanzky. Lecionou cursos semestrais de cinema documental na Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, por quatro anos, e cinema ficcional e documental na Escola São Paulo, por dois anos. Deu workshops de direção no Sesc Arsenal (Cuiabá, MT) e Sesc Natal (RN), e estrutura narrativa no Cinesesc (SP).

SERVIÇO

Oficina Aprendendo estrutura narrativa de audiovisual através de curtas-metragens, com o diretor, roteirista e assistente de direção cinematográfica Bruno Carneiro

Data: 21/08 (terça-feira) e 22/08 (quarta-feira)

Local: Sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” | 1º Piso

Horário: das 14h às 18h

Vagas: 40 (20 na terça-feira e 20 na quarta-feira) | Inscrições: gratuitas, no local do evento

Classificação: 16 anos

Realização: Programa Pontos MIS do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo