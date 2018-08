Ao todo, são quatro turmas e 52 vagas para os cursos de informática para iniciantes e informática para internet.

Os cursos gratuitos de informática do Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social de Votuporanga (SP) abriram inscrições a partir de segunda-feira (20). É importante o interessado se apressar, porque as inscrições vão até quarta-feira (22). As aulas serão ministradas no Centro do Empreendedor. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Ao todo, são quatro turmas e 52 vagas para os cursos de informática para iniciantes e informática para internet. Para efetuar a inscrição, os interessados devem comparecer ao Centro do Empreendedor, das 8h às 16h30, e procurar a sala de administração.

O início das aulas está previsto para o fim deste mês e a conclusão para dezembro.

É preciso levar cópias do RG e CPF. Para mais informações, os telefones são (17) 3406-1489 ou (17) 3406-1488. O Centro do Empreendedor fica Rua Barão do Rio Branco, 4497, bairro Recanto dos Esportes.