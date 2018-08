Deputado Itamar Borges visita Cosmorama

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) esteve no município de Cosmorama nesta sexta-feira, 17 de agosto, onde foi recepcionado pelo ex-prefeito Nei e se reuniu com o prefeito Bigo, o vice-prefeito Juninho Silveira e esposa Adriana, o ex-prefeito professor Adalberto, os vereadores Mônica e Fernandão, os ex-vereadores Cutita, Osmar, Leandro e Hermes Melhado, a Cida Gardini, diretora de saúde, o assessor de comunicação Kim, colaboradores da administração municipal, líderes de bairros e da região, amigos, companheiros, empresários.

“O deputado está sempre presente em nosso município, destinou emendas, trabalho e apoia as demandas da população. Estamos juntos com ele nessa caminhada”, disse o prefeito Bigo.

“Conheço o Itamar e o seu trabalho desde a época dele como prefeito de Santa Fé do Sul, ele é um homem íntegro e trabalhador, além disso tem feito muito por Cosmorama e sempre está com as portas de seu gabinete abertas para receber a todos. Sou fã do Itamar e admiro a sua vida pública”, disse o assessor Kim.

Durante o encontro, Itamar falou sobre seu trabalho e as ações na Assembleia Legislativa em prol do município e da região.

Como presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e membro da Comissão de Saúde, o parlamentar sabe a importância de investimentos na área e destinou recursos para a saúde de Cosmorama. Ele também já conseguiu verba e apoiou conquistas nas áreas de agricultura, infraestrutura, habitação, entre outros.

“O Itamar é um grande prefeito do município. A maior parte das obras que realizamos nos últimos anos foram conquistadas por meio do Itamar”, ressaltou o ex-prefeito Nei.

O vice-prefeito Junior também exaltou o trabalho de Itamar.

“É nosso grande parceiro. Está sempre disponível, assim como toda a sua equipe. Em breve será também um cidadão cosmoramense, pois receberá o Título de cidadão do município, que já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores”, complementou.

O deputado renovou seu compromisso com a população.

“É uma honra visitar Cosmorama, encontrar amigos, pessoas que acompanham e apoiam a minha luta pela cidade”, destacou o parlamentar, que é líder da bancada do MDB na Alesp.