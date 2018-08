Futebol sub 16 é campeão invicto na Copa Interestadual

Além do título de campeão, equipe trouxe troféu de artilheiro e goleiro menos vazado do campeonato

“Uma campanha brilhante”, foi assim que o técnico da equipe sub 16, Sidnei Santana, o Pigmeu, definiu a participação da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer/Unifev da Prefeitura de Votuporanga, na Copa Interestadual de Escolinhas de Futebol, que reúne participantes dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

O motivo de tanto orgulho são os números conquistados pelos atletas. No último jogo, no final de semana, a equipe Votuporanguense venceu por 5×0 a cidade de Iturama-MG, sagrando-se campeã invicta do campeonato. Além da invencibilidade, Filipe trouxe para casa o título de artilheiro, com quatro gols, dos 14 marcados por Votuporanga. O goleiro Kauam também teve seu mérito e conquistou o troféu de goleiro menos vazado, não por menos, já que o atleta não levou nenhum gol.

A equipe foi a campo com: Kauam, Leo Henrique, Vitinho, João Paulo, Eduardo, Igor, Gilmar, Rafinha, Ítalo, Breno e Filipe, além de Mateus e Talis que entraram para substituir no decorrer do jogo.

Treinos

Os treinos das equipes sub 15 a sub 20 acontecem todas às terças e quintas, às 16h, no campo do Clube da Justiça. Interessados em participar da escolinha de base de futebol de campo mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer devem entrar em contato com o professor Pigmeu pelo telefone 99791-9180. As aulas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas no local, momentos antes do início das aulas.