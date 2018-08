O Milagre Somos Nós

João Fidélis

Acompanho as matérias diariamente publicadas no “Diário, em sua maioria de ótimo nível e nesta quinta passada, 16 de agosto li algo muito sensato, cujo título era “Ser Humano” do professor da USP Salvatore Antônio, que analisa a questão do aborto.

Vi também pela TV Justiça as argumentações dos defensores da ampliação do direito de abortar e dos que defendem a permanência da criminalização desta prática. Ficou muito explícito para mim a discrepância entre as duas partes : uma , propondo argumentos científicos , racionais e de elevado senso crítico e a outra se apoiando em ideias metafísicas, de cunho claramente religioso e por conseguinte sentimental.

Confesso que ampliei meus conhecimentos de biologia , de evolucionismo , dos aspectos jurídicos que envolvem a questão e de conceitos bíblicos que norteiam o criacionismo nesta audiência presidida pela ministra do supremo Rosa Weber. O debate foi acirrado, contudo poderia ser resumido numa única pergunta : por que o aborto foi praticamente legalizado na maioria dos países culturalmente e economicamente avançados? E se pesquisarmos com um pouco de paciência como foi analisada esta questão nestes lugares veremos que inúmeros critérios e estudos serviram como base para a legalização. Um deles foi coincidentemente citado pelo Dr. Salvatore em seu artigo que diz que não existe atividade cerebral no feto até o terceiro mês de gravidez. E só há vida realmente quando o cérebro se forma. Mas aí alguém pode dizer que a alma se agrega ao feto quando ele se torna embrião. Será mesmo verdade esta tese? Como provar isso? Como estabelecer um raciocínio lógico a partir desta premissa? Para os religiosos isto é uma questão de fé. Vários emissários de Deus passaram por aqui em épocas diferentes e adotaram o platonismo com berço de suas metafísicas e quase todas pregam que somos imortais e este inimaginável e super gigantesco universo foi criado para servir nossa espécie de primata. Será verdade?

Bem pelo menos desde Pedro I nosso estado se define como laico por que senão já teríamos nos transformado num estado teocrático tamanho o véu que obscurece o conhecimento dos inúmeros teólogos que militam em nossa política {e também fora dela} e se julgam representantes de Deus e de sua vontade expressa em livros enigmáticos e sem sentido. Como bem salientou o professor Salvatore : “ que Justiça é essa que permite a morte de um feto, se resultado de um ato violento (estupro), enquanto obriga outro feto a continuar por ser fruto de uma cópula consensual? “ Não são almas que estão em julgamento? Quantas mulheres não morrem por não terem uma assistência médica adequada? Perde-se neste caso duas vidas.

Outra velha questão envolve o direito da mulher sobre abortar. Ela que deveria ter a decisão sobre assumir os riscos de uma gravidez indesejada já que não tendo condições socioeconômicas e psicológicas poderia optar ou não por tem um filho. Isso já foi debatido exaustivamente em muitos lugares do mundo e o consenso felizmente prevaleceu.

Não devemos esquecer que fomos um dos últimos países a libertar os escravos e este fato foi determinante para tirar do poder um dos mais brilhantes e capacitados governantes de nossa história. Como sabiamente lembrou Salvatore o divórcio também passou por difíceis entraves para virar lei e a liberdade para ter ou não um filho segue a mesma trilha. Estes erros demoram a ser corrigidos porque tudo tem um preço a ser pago nesta milenar trajetória humana. É bom lembrar que já passamos por infinitas barbáries e atrocidades até alcançar este estágio de existência. Os milagres somos todos nós que os construímos. jofideli@gmail.com