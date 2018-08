Tiro de Guerra realiza palestras na Semana do Soldado

Na manhã de segunda-feira, 20, os atiradores do Tiro de Guerra ministraram uma palestra elaborada pelo Centro de Comunicação Social do Exército, sobre a campanha do Dia do Exército 2018, com o título – Soldado do Exército -Por você, Por Todos-, para os alunos da Escola Técnica Frei Arnaldo Maria de Itaporanga – Núcleo Rural. Na apresentação foram abordados temas referentes ao importante serviço prestado pelo soldado para a sociedade brasileira, a missão constitucional do Exército e sua preparação para a defesa da Pátria, enfocando sempre o homem, a prontidão e a operacionalidade da Força Terrestre, caracterizada pelo Braço Forte, as características da profissão, da formação e da educação militar, inerentes ao preparo e ao emprego da tropa, visando despertar a atenção do jovem para a carreira das Armas e as formas de ingresso nas escolas militares, segundo informou o 1° Sargento Heroito da Silva Cursino Gomes – Chefe de Instrução do Tiro de Votuporanga