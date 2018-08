Tubarões: Os gigantes das telonas que nunca saem de moda

Para quem está ansioso para assistir à “Megatubarão”, que chegou aos cinemas recentemente, relembrar alguns dos filmes de tubarão mais famosos de Hollywood é uma boa forma de preparar o emocional para os sustos que vêm pela frente.

Considerado o predador mais feroz dos oceanos, o Tubarão ocupa um lugar de destaque no imaginário das pessoas, que temem o encontro com ele e se divertem assistindo às representações desse gigante dos mares no cinema.

Se na vida real esse animal carnívoro que pode atingir até 6,5 metros de comprimento e pesar 3,4 toneladas já assusta muito, nos cinemas o pânico que ele causa vai para um outro patamar. Isso porque o fato desse animal com dentes de serra já ter o tamanho de um ônibus não é o bastante para os diretores. Os tubarões dos filmes ainda são extremamente agressivos, adoram morder pessoas e – pasmem – atacam até pelos ares.

Claro que não poderíamos deixar de começar essa lista com o clássico “Tubarão”, de Steven Spielberg. Lançado em 1975, o longa mostra o desespero dos turistas quando um tubarão branco começa a atacar um resort na beira da praia. A responsabilidade de salvar a vida dos banhistas fica por conta de um xerife, um biólogo marinho e um marinheiro. Com efeitos especiais que o fizeram ser indicado ao Oscar de Melhor Filme, “Tubarão” até hoje é lembrado pelo público de todas as idades (ou vai dizer que você nunca cantou a música do tubarão se aproximando?).

Outro grande filme é “Mar Aberto”. O angustiante longa, em que um casal de mergulhadores fica perdido em alto mar completamente sozinho, tem menos de 80 minutos de duração, mas parece se arrastar por três horas. Se você já assistiu a esse filme, com certeza teve essa sensação. Se pretende assistir, se prepare para mais de uma hora de angústia e falta de ar. Ah, um bônus sobre esse filme: Com orçamento muito baixo, não seria possível fazer animatrons de tubarões realistas, ou investir em efeitos especiais de ponta. Então, por incrível que pareça, os tubarões eram todos de verdade e estavam de fato cercando os atores durante as cenas (eles foram separados obviamente por uma barreira submersa).

Agora vamos falar de um filme que de tão trash virou um sucesso mundial? O que você diria se fosse convidado para assistir no cinema uma história em que um furacão atinge os Estados Unidos e leva milhares de tubarões para o meio de Los Angeles, que está completamente alagada? E se o trailer desse filme tivesse imagens de tubarões literalmente voando em furacões e atacando as pessoas pelos ares? Você iria ao cinema?

Pois se a sua resposta for não, saiba que muita gente disse sim e transformou a saga “Sharknado” em uma gigante de bilheteria. E você não leu errado, não: é a SAGA “Sharknado”. Hoje com 4 longas de sucesso lançados a distribuidora se prepara para apresentar ao mundo “Sharknado 5”, que além de tubarões tem dinossauros prontos para apavorar todos os mocinhos, bandidos e figurantes em cena.

Se Sharknado levou os tubarões para dentro da cidade, “Águas Rasas” mostra o drama de uma surfista que precisa enfrentar um tubarão a meros 180m da praia. Nancy é uma jovem médica que decide surfar em uma praia isolada para lidar melhor com seus sentimentos e poder lidar com a perda recente da mãe. O que ela não imaginava é que essa busca por conforto se tornaria uma batalha pela vida. Atacada por um enorme tubarão, ela consegue se proteger temporariamente em um recife de corais, mas precisa encontrar logo uma maneira de sair da água.

Para fechar essa lista, separamos “Homens de Coragem”, de 2016. Semi baseado em uma história real da segunda guerra, o longa mostra o desespero da tripulação do navio USS Indianapolis, que é afundado por um submarino japonês em águas infestadas de tubarões. Com Nicolas Cages, que interpreta o capitão que coordena os 300 tripulantes em apuros, o longa promete grandes emoções.

Gostou de relembrar alguns dos filmes de tubarão mais famosos e interessantes da história? Então aproveite para revê-los (ou ver pela primeira vez algum que ainda não tenha visto)! Mas antes, dá uma passada na Rede Cinesystem e confere nas telonas as emoções de “Megatubarão”!

O longa conta a história da tripulação de um submarino que fica presa dentro da fossa mais profunda do Oceano Pacífico após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta: um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, é chamado um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.