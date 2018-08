Vereador é morto por enteado após discutir com a esposa em União Paulista

De acordo com a polícia, adolescente de 17 anos usou facão para separar briga entre a mãe e o padrasto Júlio César Rondão, atingido por facão no pescoço. Político de União Paulista morreu no sítio da família.

O vereador Júlio César Rondão (PSD), de União Paulista (a 72 km de Votuporanga), foi morto com um golpe de facão pelo enteado, de 17 anos, neste domingo (19).

Conforme informações da polícia, o vereador estava no sítio da família quando teria discutido com a mulher. Para separar a briga, o enteado teria pegado um facão e acertou o pescoço do padrasto.

Ainda segundo a polícia, Júlio César morreu no local. Após o crime, o adolescente foi detido e aguarda uma decisão da Vara da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

Júlio César, de 40 anos, nasceu em Mirassol e foi eleito nas últimas eleições municipais com 71 votos.