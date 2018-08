Vôlei feminino classifica na Liga Regional

Equipe A venceu Fernandópolis por 2 sets a 0 e a B derrotou o Monte Líbano com o mesmo placar; semifinal deve acontecer no início de setembro

As equipes de voleibol feminino da Prefeitura/Assary-Unifev venceram os jogos da última rodada da fase de classificação da Liga Desportiva Regional (LDR). As partidas ocorreram na manhã do último domingo (19/8), no Ginásio “Antônio Carlos Montanhez”, em Rio Preto, e garantiram a classificação das duas equipes para a fase final da competição.

A equipe A, formada pelas atletas que representaram Votuporanga nos Jogos Regionais, venceu o forte sexteto de Fernandópolis (campeã dos Jogos Regionais 2018), por 2 sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×16, em uma hora de jogo.

Já a equipe B, formada pelas atletas da categoria Master 35+, venceu o Clube Monte Líbano de Rio Preto também em sets diretos, com parciais de 25×16 e 25×15, em 55 minutos de partida.

As equipes de Votuporanga atuaram com as atletas Letícia, Amanda, Ronyse, Manu, Jéssica, Lara, Mikaela e Nayla, na equipe A; e Eliane, Cíntia, Dani, Ju, Márcia, Bruna, Jandira e Ieda, na Equipe B.

O técnico Márcio Fukuiama pretende agora intensificar os treinamentos para os jogos decisivos da competição, que já deverão ter a semifinal no começo de setembro.