ACV participa da SIPAT

14ª Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho será promovida de 20 a 25 de agosto; empresários poderão conhecer os serviços oferecidos pela Associação Comercial, durante as atividades

Empresários de Votuporanga poderão conhecer todos os serviços oferecidos pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga durante a programação gratuita da 14ª Sipat – Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, de que começa nesta segunda-feira (20/8) e segue até a próxima sexta (25/8). A entidade estará com um estande no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, com uma equipe à disposição para esclarecer todas as dúvidas.

A Associação Comercial atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.

Os associados à ACV têm acesso a diversos serviços/benefícios, como Assessoria jurídica, campanhas e promoções coletivas, Certificado digital, consultas SCPC, Radar pessoal, recuperação de crédito, seleção de equipe, plano de saúde empresarial, Clube de Vantagens, aplicativo “Compre em Votu”, auditório para reuniões, treinamentos, palestras e workshops, além de DVDteca, cursos/palestras e Centro de Eventos e lazer.

Para conhecer o que a Associação tem para oferecer, além de visitar o estande da entidade na Sipat, os interessados podem agendar uma visita pelo telefone (17) 3426-4044. A entidade fica na rua Mato Grosso, 3545.

Sipat

Com o tema “Inclusão social: direitos, necessidades e realizações”, a programação da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho de Votuporanga conta com uma série de capacitações e atividades recreativas para os trabalhadores e familiares, como ações socioeducativas, relacional e informativo, ligadas às áreas de saúde, cultura, assistência social e esporte. Entre elas palestras; rodas de conversa; dinâmicas voltadas à participação e integração; intervenções lúdicas, recreativas e culturais; além de oficinas de esporte, dança e com foco na pluralidade cultural.

De 20 a 24 de agosto, a programação da Sipat ocorrerá no período noturno, das 19h30 às 21h30. Já no dia 25, serão realizadas atividades esportivas com familiares dos funcionários das empresas participantes do evento, das 13h às 18h.