Ciclistas de Votuporanga vencem prova de MTB em Penápolis

Caveiras Race MTB 2018 teve percursos Sport 35km e Pró 50km

Atletas que representam a equipe de ciclismo da Prefeitura de Votuporanga/Unifev participaram da Caveiras Race MTB realizada na manhã do último domingo (19/8), em Penápolis. A prova teve circuito misto de 35km para as categorias Sport e 50km para Pró.

Na categoria Sub 45 Pró Feminina, a ciclista Valéria Conceição foi a primeira a cruzar a linha de chegada, sagrando-se campeã. Já na principal categoria Elite Pró Masculina, o ciclista da equipe da Secretaria, Liniker Padoan Godoy Vilches, foi vice-campeão. A prova ainda teve participação especial de Marcos Albieri Maior, que também integra a equipe que conta com apoio da Prefeitura e Unifev.

Votuporanga ainda foi representada pelos ciclistas Vitor Ribeiro e Willian Clementino campeões das categorias Sub 18 Pró e Sport, respectivamente, e, finalizando as conquistas, o ciclista Cesar Henrique foi vice-campeão da Categoria Sub 18.