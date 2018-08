Escolas da região podem agendar visitas ao FLIV 2018

A programação será apresentada na próxima semana incluindo contação de histórias, encontro com escritores, espetáculos teatrais e muitas outras atividades

De 7 a 16 de setembro Votuporanga vai sediar mais uma edição do Festival Literário, Cultural e Turístico – FLIV 2018. Escolas da região que tiverem interesse em participar com seus alunos devem se cadastrar previamente junto à Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, organizadora do evento.

Os grupos das redes pública ou particular de ensino poderão programar a visita para as atividades que desejarem dentro do período de 10 dias. A programação será apresentada na próxima semana incluindo contação de histórias, encontro com escritores, espetáculos teatrais e muitas outras atividades de incentivo à leitura e à cultura. A oferta dos ônibus e transporte dos estudantes ficam sob a responsabilidade das escolas.

Diversos municípios receberam o convite para o FLIV durante o Congresso Internacional de Educação realizado em julho na cidade.

Ao longo de suas sete últimas edições, o FLIV registrou um público de mais de 370 mil visitantes, vindos de mais de 40 municípios. Já passaram pelo festival renomados escritores, como Alice Ruiz, Alice Sant’Anna, André Dahmer, Antônio Cícero, Chacal, Cristóvão Tezza, Humberto Werneck, Ignácio de Loyola Brandão, João Paulo Cuenca, Lourenço Mutarelli, Marcia Tiburi, Marcelino Freire, Mário Prata, Noemi Jaffe, Paulo Lins, Sergio Vaz e Veronica Stigger.

Também estiveram presentes jornalistas, como Caco Barcellos e Maurício Kubrusly; e grandes atrações musicais, como Almir Sater; Biquíni Cavadão; Chico César; Demônios da Garoa; Ed Motta; Fernanda Porto; Funk Como Le Gusta; Jorge Aragão; Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob a regência do amestro João Carlos Martins; Pato Fu; Renato Teixeira; Sérgio Reis; Toquinho; Tiê; e Zélia Duncan.