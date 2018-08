Fernandópolis apresenta seus potenciais na ‘Feira e Congresso de Turismo’

Além de exposição de produtos, evento contou ainda com apresentação do Coro Municipal

Fernandópolis participou de 17 a 19 de agosto da “1ª Feira e Congresso de Turismo – Maravilhas do Rio Grande”, no Parque da Cultura de Votuporanga, representado pelas secretarias municipais de Cultura, de Desenvolvimento e Turismo e pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Além da distribuição de um guia de eventos do município, também houve a exposição da Associação das Bordadeiras de Fernandópolis, de alguns produtos alimentícios produzidos na cidade, como os Cogumelos Coloniais, Queijaria Jeito de Mato, Fort Mel, cachaça Karikana e o café Terra Nobre. A empresa Anitur Turismo também esteve presente.

A feira reuniu os municípios de Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Votuporanga, que fazem parte da região turística Maravilhas do Rio Grande.

CORO MUNICIPAL

O Coro Municipal de Fernandópolis tem se destacado em diversas apresentações realizadas no município e também na região. Na sexta-feira, 17, foi a vez de subir ao palco na abertura da “1ª Feira e Congresso de Turismo – Maravilhas do Rio Grande”, em Votuporanga.

O repertório na feira de turismo foi composto por 10 canções predominantemente populares. Ainda em Votuporanga, o coro também esteve na Catedral, no dia 15 de agosto, onde executou nove canções sacras.

A próxima apresentação do grupo será no dia 13 de setembro, no Teatro Municipal Merciol Viscardi, junto com os coros da professora Priscila Avelino. A entrada será um litro de leite.

“Temos recebido vários convites para mostrar o belo trabalho realizado pelo Coro Municipal de Fernandópolis. Somos gratos a todas as pessoas que nos recebem com muito carinho nas apresentações”, destacou a secretária municipal de Cultura, Iraci Pinotti.