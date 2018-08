FEV e Casa da Criança firmam parceria

Entidade é a 12ª a fechar convênio com a Fundação; tratado amplia a oferta de atividades extensionistas para universitários e gera repasse financeiro mensal à entidade

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e a Casa da Criança assinaram, na manhã desta segunda-feira (dia 21), um convênio de parceria. A exemplo do que já foi feito com outras 11 entidades, o tratado amplia a oferta de atividades extensionistas para os universitários e gera um repasse financeiro mensal à entidade.

Atualmente, o espaço atende 64 crianças e adolescentes, entre 6 e 15 anos. No local, são desenvolvidas atividades socioeducativas e socioesportivas (judô e capoeira) e ofertado apoio sociopedagógico. A Casa da Criança ainda conta com oficinas de dança, música e informática.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a consolidação dessas parcerias firmadas, recentemente, vem para coroar a aproximação do Centro Universitário de Votuporanga com a comunidade, potencializando ainda mais seus índices educacionais junto ao Ministério da Educação (MEC).

“O recente reconhecimento pelo MEC dos nossos cursos de Engenharia de Produção e Medicina, mostram que a Instituição está seguindo o caminho certo. Os convênios que estamos assinando estreitam os laços entre o Centro Universitário e a comunidade, algo muito proveitoso para ambos os lados. Todos ganham. A entidade, por meio do repasse e do reforço nas atividades que serão ofertadas aos seus assistidos, e os nossos alunos, que passam a contar com mais campos de atuação”.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, ressaltou que ações como essa sustentam um dos pilares da Instituição, que é a Extensão. “É nosso dever, como Centro Universitário, promover ações extensionistas em prol da população. Tais parcerias abrem caminhos para que nossos docentes e alunos desenvolvam atividades nas diferentes áreas de conhecimento, a fim de complementar a formação profissional deles e transformar a realidade em que estamos inseridos”.

O presidente da Casa da Criança, Eduardo Pardo da Costa, comemorou a nova parceria dizendo que a atual diretoria da FEV tem desempenhado um papel que vem de encontro do que a comunidade espera da UNIFEV como Instituição de Ensino Superior. “Para nós, é uma satisfação poder contar, tanto com a parte educacional que será disponibilizada, quanto como valor em dinheiro, tão importante para as entidades assistenciais”, finalizou.