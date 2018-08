Floriano Pesaro recebe apoio de lideranças locais

Lançamento da campanha pelo interior paulista aconteceu no último sábado, no auditório da Associação Comercial

Com o ex-prefeito Pedro Stefanelli

Com o ex-prefeito Junior Marão

Floriano Pesaro

Solidários a sua candidatura

Uma forte aliança está formada com as lideranças de Votuporanga e região para reeleger o deputado federal Floriano Pesaro (PSDB-SP).

No último sábado foi realizado o lançamento da campanha pelo interior paulista no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga).

Várias lideranças estiveram presentes e fizeram questão de demonstrar apoio a Pesaro, entre elas o prefeito de Cardoso, Jair Cesar Nattes, o Tucura; o prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura; e o vereador de Jales, Tiago Abra.

Fizeram o uso da palavra os ex-prefeitos de Votuporanga, Pedro Stefanelli Filho, Dr. Atilio Pozzobon e o também deputado estadual Carlão Pignatari. O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, o vereador Alberto Casali, e o empresário Valmir Dornelas falaram aos presentes.

O reitor da Unifev, Rogério Matarucco, agradeceu o deputado federal pelo empenho nas ações da instituição em Brasília.

O ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão, é o maior incentivador à reeleição de Floriano Pesaro. Ele contou que, devido aos últimos acontecimentos envolvendo corrupção, muitos brasileiros estão sem esperança de um país melhor. Entretanto, pediu que a população seja otimista, pois somente nas urnas será possível que o Brasil passe por uma reconstrução.

Junior convidou os eleitores a pesquisarem sobre a vida de seus candidatos na internet, principalmente quais as opiniões que estes têm que votar em projetos de lei que podem melhorar a vida da população.

O ex-prefeito disse que Floriano representa a nova política. “Ele não está saindo como candidato, mas sim, buscando pela reeleição. São 23 anos de vida pública. Conheço vários candidatos, mas, disparadamente, Floriano é o melhor voto”.

Marão solicitou que as lideranças presentes no evento peçam votos para Floriano. “Muitos pedem voto com vergonha de seus candidatos devido às condutas políticas que estes possuem, mas com o Floriano não é assim. A gente pode pedir mesmo, de peito aberto”.

Para encerrar sua fala, Juninho relembrou que existiu um grande apoio para que ele saísse candidato a deputado federal, devido sua experiência como prefeito de Votuporanga. “Eu decidi não ser candidato, mas tenho certeza que votando no Floriano vocês estarão votando como se fosse em mim. Em 2014 Floriano obteve 700 votos em Votuporanga. Ele acreditou em nós e conseguiu trazer quase R$ 5 milhões em recursos. Nada mais do que justo de agradecermos”, disse.

Floriano destacou em sua fala que foram investidos quase R$ 5 milhões em recursos para Votuporanga: R$ 500 mil para a infraestrutura e cidade; R$ 1.463 mi para a Assistência Social; R$ 1.250 mi para a Santa Casa e R$ 1.640 mi para a Saúde, além de uma ambulância para os moradores de Votuporanga e região.

Foram pelo menos 2.300 famílias beneficiadas por um conjunto de programas de assistência social para aqueles que mais precisam (Programa Recomeço, Viva Leite, CCI, Renda Cidadã e Ação Jovem).

Floriano apoiou também o FLIV (Festival Literário de Votuporanga), que passou a integrar parte importante da agenda cultural da região e do Estado de São Paulo.