Jogos da Rodada

Paraná x São Paulo

Segue o líder. Na primeira rodada do returno o líder São Paulo viaja para enfrentar o lanterna Paraná e tem tudo para continuar na liderança. O tricolor paulista parece cada vez mais confiante e os resultados positivos vão se acumulando no Campeonato Brasileiro. Se der a lógica, o São Paulo volta com três pontos na mala e com mais uma rodada garantida no topo da tabela.

Data: 22/08

Horário: 19h30

Local: Vila Capanema (Curitiba)

Palmeiras x Botafogo

O Palmeiras de Felipão vem numa crescente e todos os jogadores estão rendendo muito, e em casos como o de Borja e Deyverson, os resultados são até surpreendentes. A pergunta é: até onde o Verdão pode ir? Tentando provar sua força em todos os campeonatos, o Palmeiras recebe o Botafogo em casa como franco favorito. Se vencer, pode surgir como candidato ao titulo brasileiro.

Data: 22/08

Horário: 21h00

Local: Allianz Parque (São Paulo)

Fluminense x Corinthians

Apesar da fase estranha que o Corinthians vive, é correto dizer que Cássio é dos poucos jogadores do plantel doTimão que faz ótimo campeonato, e no jogo contra o Fluminense, fora de casa, vai enfrentar Pedro, o atacante-sensação da temporada que promete dar muito trabalho para a zaga corinthiana. Promessa de jogo aberto sem um favorito assim de cara.

Data: 22/08

Horário: 21h45

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)