Secretaria da Saúde mantém posto fixo de vacinação contra a Raiva até o dia 31

Ação foi intensificada a partir do registro de um caso positivo de Raiva em morcego no município; vacinação é disponibilizada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

A Secretaria da Saúde do Município informa que o posto fixo de vacinação gratuita contra a Raiva permanecerá até o dia 31 de agosto em funcionamento na sede do Secez, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Cães e gatos que ainda não foram vacinados em 2018 devem receber a vacina. O Secez está localizado à Rua Santa Catarina nº 3935, bairro Patrimônio Velho (próximo a Secretaria da Saúde).

A Campanha de Vacinação Contra a Raiva em Cães e Gatos na zona rural e urbana iniciada em junho vacinou até agora 6.688 animais, sendo 5.605 cães e 1.083 gatos.

O alerta para a vacinação foi reforçado após o registro de um caso confirmado de Raiva em morcego, encontrado morto na zona norte da cidade. A amostra coletada do animal foi encaminhada para análise do Instituto Pasteur, em São Paulo, cujo o resultado confirmou a presença do vírus da Raiva.

Ações

Com o surgimento deste caso, a Vigilância Ambiental iniciou imediatamente as ações de prevenção necessárias, com a vacinação de cães e gatos residentes em um raio de 500 metros de abrangência do local em que o morcego contaminado foi encontrado pelas autoridades de saúde.

Com o retorno da circulação do vírus após 20 anos no município, a Secretaria reforça o alerta para que a população leve seus cães e gatos para a vacinação contra a doença. A Raiva é fatal em 99,9% das ocorrências em humanos e nos demais mamíferos.

Campanha

A vacina visa abranger cães e gatos a partir do terceiro mês de vida contra a Raiva. Para serem vacinados, os animais não podem estar doentes, com parasitas ou em estado de desnutrição. A vacina é segura, não oferece riscos e tem validade de um ano, ou seja, aqueles que participaram da ação no ano passado devem ser imunizados novamente. A vacina contra a Raiva é uma das principais maneiras de controlar a doença.

Recomendações

A Vigilância Epidemiológica esclarece que casos de acidentes com animais ou contato com animais adoentados ou mortos, é necessário procurar pelo serviço de pronto atendimento mais próximo, como a UPA – 24 horas ou o Pronto Atendimento do Mini-hospital da Zona Norte “Fortunata Germano Pozzobon”. Os pacientes serão avaliados pelo profissional de saúde e devem ser notificados imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal pelo 0800.771.8070 e à Ambiental, através do 0800.770.9786.

Atenção

Caso o morador encontre morcegos caídos, cães ou gatos com mudanças de comportamento, entrar em contato imediatamente com a Vigilância Ambiental – 0800.770.9786.

Raiva

A doença pode infectar qualquer mamífero por meio da saliva ou mordedura, sendo fatal em casos em que não é dada a assistência médica em tempo hábil. Quem entrar em contato com a saliva de animais desconhecidos ou suspeitos deve lavar a região abundantemente com água e sabão e procurar assistência médica imediata.

Sintomas em humanos

Os sintomas clínicos são inespecíficos e duram em média de 2 a 10 dias, dentre eles, mal-estar geral, pequeno aumento da temperatura, anorexia, cefaléia e náuseas, como também, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. Podem ocorrer inflamações próximos ao local da mordedura e alterações de comportamento.

Na evolução da doença surgem manifestações de ansiedade crescentes, febre, delírios, espasmos musculares involuntários e generalizados e/ ou convulsões. Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir líquidos, apresentando hidrofobia. Os espasmos musculares evoluem para um quadro de paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária e obstipação intestinal, evoluindo para óbito de 2 a 7 dias.