Simpósio de Feridas reúne 300 participantes

Evento do Grupo de Curativos da Santa Casa destacou prevenção e tratamento, expandindo conhecimento para toda a região

Há oito anos, a Santa Casa de Votuporanga realiza Simpósio em Prevenção e Tratamento de Feridas, como forma de expandir o conhecimento sobre o tema em toda a região. Nesta sexta-feira (17/8), mais uma edição da capacitação foi promovida, no Centro de Convenções, com a participação de 300 profissionais, inclusive de outros Estados.

A abertura foi feita pela enfermeira responsável pelo Grupo de Curativos do Hospital, Clarissa Alburquerque Vaz Nunes. “É uma satisfação enorme ver todos. Há oito anos, nos preocupamos em trazer novas técnicas. Idealizamos o evento e contamos com a ajuda de todos para conquistar ainda mais qualidade e informação no simpósio”, disse.

Clarissa ressaltou que faz 15 anos que cuida de feridas. “A cada paciente, é um desafio. As pessoas chegam até nós, com casos mais simples e complexos. Essas capacitações contribuem a fazer escolhas mais assertivas, sempre a favor de nosso assistido”, complementou.

Por sua vez, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu o Grupo. “Vocês fazem trabalho maravilhoso e este simpósio apresenta toda atuação para a região. São muito importantes para o Hospital, salvando a vida de milhares de assistidos”, afirmou.

A equipe atende a todos os pacientes internados (SUS – Sistema Único de Saúde, convênios e particulares) com lesões traumáticas, queimaduras e os mais diversos tipos de feridas, principalmente por diabetes. Há duas frentes de trabalho: ambulatório – para atender convênios e particulares e Intra-Hospitalar, para todos os internados e ambulatoriais como na Unidade de Diálise, Pronto Socorro, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Geral e Neonatal e nas enfermarias – Alas. O Ambulatório está instalado junto a Ortopedia, com recepção na Avenida da Saudade – funciona de segunda à sexta feira, das 7 às 17 horas, por meio de agendamentos via telefone 3405-9133, ramal 212.

Na programação do Simpósio, estavam os profissionais: Rosana Cristina Correa Pinto Santana da Silva, do Hartmann; Patrícia Albertoni Fregonesi (Coloplast/Cene); Silvia Karina Moreira Seifert, da Convatec; Paloma Lemos Santos (Molnlycke) e Clea Rodrigues, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

A inscrição foi uma caixa de luvas de procedimentos de látex para o Hospital. “Estas contribuições nos ajudarão a atender a demanda e serão utilizadas em benefício aos pacientes do Sistema Único de Saúde”, finalizou provedor.