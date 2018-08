Na manhã desta quarta-feira (22), atiradores do Tiro de Guerra de Votuporanga realizaram atividades com 30 crianças da Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga. Durante o evento, as crianças participaram de uma roda de conversa com o Chefe de Instrução, que realizou uma explanação sobre o Dia do Soldado. Na sequencia ele participaram de oficinas de ordem unida (atividades militares, onde são treinadas as marchas), pista de orientação ecológica utilizando a bússola e fotografias aéreas.

O evento “Atirador por um Dia”, realizado pelo Tiro de Guerra, teve por objetivo divulgar as atividades da caserna (alojamento para moradia de soldados, dentro de um quartel) para as crianças, com o objetivo de estreitar os laços de amizade e camaradagem da família militar com a sociedade votuporanguense.

No final do evento, as crianças receberam um exemplar da revista Recrutinha, edição comemorativa ao Dia do Soldado.