Atletas de Votuporanga se destacam em Corrida de Pedestre 

Dos 12 competidores votuporanguenses, quatro conquistaram medalha de ouro em suas categorias

Entre os votuporanguenses, destaque para os campeões em suas respectivas categorias: Carlos Alberto Souza (50 a 54 anos), Carolina Gonçalves (35 a 39), João Catarim (70 acima) e Isabel Rocha (60 acima).

Antônio Carlos Sanches cruzou a linha de chegada logo em seguida de Carlos Alberto Souza, pela categoria 50 a 54 anos. O segundo lugar também foi comemorado por José Carvalho (55 a 59) e Daniel Moretti (40 a 44). Ainda ressaltando os destaques, José Augusto conquistou o terceiro lugar na categoria (40 a 44), Adair Dias (70 acima) e Luzia Aguiar (60 acima).

A próxima competição será no sábado (25/8), no Parque da Cultura, em Votuporanga, com início marcado para às 17 horas, como parte da programação da 14ª edição da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). Interessados em participar, podem se inscrever na página eletrônica da www.equilibrioesportes.esp.br ou até uma hora antes da largada.