DISE interrompe distribuição de drogas na região após prisão de Gringo

Equipe de policiais da DISE (Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga) há dias realizava uma “campana” num individuo G.R.S. de 46 anos, conhecido como “Gringo”. Consta que, conforme denuncia anônima, ele transportava de Votuporanga e comercializava direto a viciados, cocaína nas cidades de Nhandeara, Macaubal, Ida Iolanda, Sebastianópolis do Sul, entre outras da região.

Após diversas diligências próximas a casa de “Gringo” foi constatada a presença de vários viciados que ficavam próximos ao imóvel. “Gringo” segundo a DISE utilizava um Corsa vermelho, que usava para realizar entregas a domicílios.

Devido às dificuldades encontradas para uma abordagem ao traficante, a DISE se utilizou de um Mandado de Busca Domiciliar a sua residência. E nesta terça-feira (21), durante todo o dia, uma equipe permaneceu espreitada observando a casa do elemento, pois existia a notícia que ele havia embalado grande quantidade de cocaína destinada a venda aos dependentes. Nesse período, a equipe acompanhou “Gringo” por alguns pontos da cidade, tudo sugerindo que ele realizava entregas a viciados, utilizando o veículo acima, porém, não se tinha a convicção ainda. Então, por volta de 15h45, enquanto ele retornava de uma de suas idas pelas ruas da cidade, ao estacionar na frente da casa, foi promovida uma abordagem rápida, e em seguida, de posse do mandado de busca, os policiais ingressaram na casa. No quarto de “Gringo”, em meio a suas roupas, encontraram uma sacola, com duzentos e cinquenta e três (253) invólucros de cocaína prontos para a venda.

Na casa também foi encontrada considerada quantia em dinheiro, fruto da comercialização do entorpecente, já que o elemento não desempenha nenhuma função de trabalho que justificasse o valor em sua posse. Durante as buscas o celular dele também foi apreendido.

Diante das circunstâncias, deram voz de prisão ao mesmo, conduzindo-o à DISE, juntamente com as drogas e valores, onde foi autuado em flagrante delito por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas). Após os procedimentos da Polícia Judiciária, Gringo ficou encarcerado, e será apresentado ao MM. Juiz de Direito da Comarca, para audiência de custódia