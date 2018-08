Em Rio Preto, Itamar lança campanha para reeleição

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) promoveu o lançamento de sua campanha eleitoral na cidade de São José do Rio Preto na noite desta terça-feira, 21 de agosto. Amigos, parlamentares, companheiros do MDB, autoridades e lideranças manifestaram seu apoio à reeleição do deputado e ao trabalho realizado.

“É uma alegria compartilhar este momento com vocês, amigos e líderes, que conhecem e acompanham o meu trabalho e me dão forças para continuar neste caminho”, afirmou o parlamentar.

Mais de 600 pessoas estiveram presentes, entre elas 31 prefeitos, vice prefeitos, vereadores, presidentes do MDB e lideranças de mais de 50 municípios.

Itamar Borges é um dos deputados mais atuantes no Estado de São Paulo. Aos 20 anos foi eleito vereador e aos 24 prefeito de Santa Fé do Sul, cidade que administrou por três mandatos antes de se eleger deputado estadual.

Político experiente e realizador, Itamar é reconhecido pelo trabalho incansável em defesa das santas casas e hospitais filantrópicos, das entidades sociais e assistenciais, do empreendedorismo e das micro e pequenas empresas, e o apoio à agricultura, turismo, segurança pública, educação, entre outras importantes áreas.

Atualmente, está em seu segundo mandato como deputado estadual, é líder do MDB na Assembleia Legislativa Paulista, presidente da Comissão de Atividades Econômicas – CAE, da Frentes Parlamentares do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, da Indústria da Construção e das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.

“Nos últimos anos trabalhamos muito pelas nossas cidades e pela nossa população. Meu compromisso é trabalhar ainda mais, com dedicação, pelo desenvolvimento de nosso Estado e por mais conquistas e benefícios para todo o povo paulista. Conto com seu apoio e com seu voto”, disse o deputado Itamar.