Futsal da Escola Juraci Lima Lupo na final estadual

A equipe Votuporanguense será a única representante da cidade nas modalidades coletivas à representar a região de São José do Rio Preto na fase final estadual do JEESP Jogos Escolares do Estado de São Paulo, na categoria infantil com atletas até 17 anos, que serão realizadas na cidade d Sertãozinho de 24 de Agosto à 02 de Setembro. A equipe dirigida pelo professor Márcio Fukuiama.

Leandro Alves e auxiliados pela professora Sandra Olmedo, conhecerá os adversários da primeira fase da competição, que reunirá as equipes campeãs das dezesseis regiões esportivas do estado, no congresso técnico que será realizado no Auditório da Canaoeste ,para lutar por uma vaga na fase final da competição.

A delegação Votuporanguense, participará no dia 24 da cerimônia de abertura que ocorrerá no Ginásio Municipal Pedro Ferreira dos Reis o Docão programado para às 19:00 horas.

A equipe local conta com o apoio das empresas 100 miséria, Padaria Café Colonial, Supermercados Santa Cruz e Pollysport.