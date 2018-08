Vila Dionísio promove Wanna Rock Festival em Rio Preto

Com shows de diversas bandas, entre elas Biquíni Cavadão e Supercombo, evento terá estrutura inédita no estacionamento do shopping e nove horas de música

O Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto vai receber um evento inédito na cidade no dia 8 de setembro. O Vila Dionísio, em parceria com a rádio LÍDER FM, traz para Rio Preto o WANNA ROCK FESTIVAL.

O evento contará com grandes atrações do cenário do Pop e Rock Nacional, como as bandas Biquíni Cavadão, Supercombo, Rolls Rock e Doma (Tributo a Charlie Brown Jr.). O mais novo festival da cidade vai acontecer em uma estrutura exclusiva no estacionamento do shopping e terá nove horas (das 14h às 23h) de muito entretenimento e diversão.

No festival, além de curtir os shows, o público vai poder aproveitar muitas cervejas artesanais e comida da melhor qualidade, inclusive a tradicional coxinha de frango com catupiry do Vila Dionísio.

“O shopping se consolidou como cenário dos melhores eventos da cidade e da região, o que é uma das nossas características, ser muito mais do que um centro de compras, proporcionando experiências de lazer e entretenimento. A realização do Wanna Rock Festival, mais uma atração inédita, reforça esse atributo do Iguatemi Rio Preto”, destaca Flavia Lania, supervisora de marketing do empreendimento.

Convites

O Wanna Rock Festival contará com os espaços Pista Comum e Pista Premium (open bar e open food). As vendas de ingressos já começaram pelo site Guichê Web (https://bit.ly/2KCcnO8) e nos pontos de vendas físicos: Vila Dionísio e Chico Barrigudo, em Rio Preto, e Vila Dionísio Ribeirão Preto.

Pista Comum – 1º lote

Individual (meia estudante/solidária – doação de 1kg de alimento): R$ 50,00

Individual (inteira): R$ 100,00

Combo casal (2 Ingressos): R$ 80,00

Pista Premium (open bar e open food) – 1º lote

Individual: R$ 190,00

Combo casal (2 Ingressos): R$ 360,00

Na compra do primeiro lote de ingressos para o Wanna Rock Festival 2018, o Vila Dionísio vai presentear o cliente com um Passe Livre para usar no mês de agosto no bar. Confira as regras: http://wannarock.com.br/regraspromoviladionisio.html

Para mais informações sobre o Iguatemi Rio Preto, acesse www.iguatemiriopreto.com.br e acompanhe as redes sociais do shopping.

Serviço:

WANNA ROCK FESTIVAL 2018

Data: 8 de setembro

Horário: das 14h às 23h

Local: Iguatemi Rio Preto

Ingressos: https://bit.ly/2KCcnO8