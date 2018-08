5 ideias de cortes curtos assimétricos

Que os cortes de cabelo curto se tornaram superamados pela mulherada, todo mundo já sabe! Mas o que algumas pessoas podem ainda não ter notado é o fato de que esses modelos de cortes curtos estão cada vez mais desconexos. Sim, a assimetria é uma característica bastante comum que pode ser aplicada em diferentes tipos, texturas e curvaturas de fio.

Este grande sucesso dos anos 60 volta com tudo e conquista novos adeptos, pois confere um efeito muito moderno e estiloso ao visual. Versáteis, os modelos de cortes assimétricos podem ser adotados por todos os formatos de rosto, desde que sejam bem elaborados por um ótimo hairstylist.

Se você se identifica com este estilo, confira cinco ideias supermodernas de corte assimétrico para dar um belo up na aparência e na

Chanel de bico. Este modelo de corte é uma variação do clássico criado pela estilista francesa Coco Chanel. O chanel de bico pode ser classificado como um corte assimétrico visível, já que as mechas frontais são nitidamente maiores que a parte dos fios que cobrem a nuca. A assimetria deste tipo de corte favorece diferentes estilos e formatos de rosto e concede um destaque especial ao visual, pois revela um estilo mais despojado e marcante.

Grown-out Bob. Este modelo apresenta uma característica mais sutil em termos de assimetria, uma vez que o corte apresenta a parte frontal levemente maior que os demais fios que cobrem a área das orelhas e da nuca. A ideia do corte grown-out bob é ser um modelo curto-médio que evidencia as características dos fios com texturas.

Pixie undercut. O pixie cut, também conhecido como uma evolução do famoso “joãozinho”, voltou a ganhar os corações das amantes de cabelos curtíssimos. As modernas, no entanto, mais do que deixar os cabelos na altura da orelha, decidem apostar no efeito undercut, em que a nuca é raspada com máquina. O resultado dessa união apresenta, de forma geral, uma franja bastante destacada, que confere ao visual muito mais personalidade e estilo.

Long bob assimétrico. O corte de cabelo long bob se tornou mundialmente conhecido e adotado. A diferença entre este modelo de corte e o long bob assimétrico está nas pontas desconectadas e em uma lateral maior do que a outra. Este estilo de corte é perfeito para quem quer sair do óbvio e apostar em um corte que favoreça a jovialidade e a liberdade.