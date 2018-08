Caminhonete comprada com cheque sustado é recuperada pela DIG

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Preto apreenderam em Olímpia, a 142 km de Votuporanga, nesta terça-feira (21), uma caminhonete negociada com cheque sustado.

A vítima do golpe disse que queria vender o utilitário na internet quando apareceu um suposto interessado. O autor do estelionato que não teve a identidade revelada depois de ter fechado a compra do automotor com a vítima, ele chegou a fazer um falso depósito na conta do dono da caminhonete.

Quando o proprietário percebeu que o cheque não tinha fundos registrou na Central Flagrantes no dia 29 julho deste ano um boletim de ocorrência.

Com auxílio de investigadores de Olímpia agentes de Rio Preto desencadearam uma ação conjunta e acharam a caminhonete com um homem de 41 anos, alegou que não teve participação no golpe e que havia adquirido o veículo com outra pessoa e que pagou R$ 16 mil.

Disse ainda que estava com intenção de revender a caminhonete no valor de R$ 32 mil, prestado o depoimento para o delegado plantonista o indivíduo foi liberado.

Segundo Polícia Civil o inquérito do caso não foi encerrado e o suspeito vai responder a um processo na Justiça Estadual por receptação.