Concurso fotográfico sobre biodiversidade

Evento é destinado à comunidade; fotos serão expostas durante o 1º Simpósio de Biologia e a 11ª Mostra UNIFEV

Estão abertas as inscrições para o concurso fotográfico Biodiversidade em Foco, organizado pelo curso de Ciências Biológicas da UNIFEV, que visa a valorizar o bioma da região de Votuporanga.

O candidato pode inscrever fotos de animais e/ou do bioma da região Noroeste Paulista. De acordo com a Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli, coordenadora do curso, o objetivo do concurso é promover a conscientização e a conservação do meio ambiente e dos organismos inseridos neles.

As inscrições vão até o dia 30 de agosto, presencialmente, na Central de Relacionamento da UNIFEV, Campus Centro. No ato de inscrição, o candidato deverá entregar as fotografias impressas, no tamanho 15 cm (altura) x 21 cm (largura), em papel fotográfico, e assinar a declaração de autorização de uso de imagem. É necessário anexar, juntamente com as fotos, uma breve descrição do animal e do local.

Serão selecionadas três imagens – primeiro, segundo e terceiro lugar – pelos professores do curso de Ciências Biológicas. As ganhadoras e as demais participantes serão expostas durante o 1º Simpósio de Biologia (de 3 a 6 de setembro) e a 11ª Mostra UNIFEV (20 e 21 de setembro).

O Campus Centro fica na Rua Pernambuco, nº 4.196. Mais informações e acesso ao edital do concurso pelo site unifev.edu.br/biodiversidade.