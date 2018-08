FEV amplia convênio com o Lar São Vicente de Paulo

Parceria, existente há 13 anos, agora conta com a oferta de mais atividades extensionistas e ajuste do repasse financeiro mensal à entidade

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) assinou, na manhã desta quarta-feira (dia 22), um termo aditivo de seu convênio com o Lar São Vicente de Paulo, entidade assistencial que atende cerca de 60 idosos do município. A parceria amplia a oferta de atividades extensionistas aos alunos da UNIFEV e ajusta o repasse financeiro mensal que é feito ao Lar.

Há 60 anos, a entidade filantrópica acolhe idosos em situação de vulnerabilidade. A casa assistencial oferece hospedagem, refeições, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, entre outros profissionais.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, o trabalho grandioso desenvolvido no local é motivo de reconhecimento e merece a atenção de toda a comunidade.

“Sendo esta a nossa 13ª parceria firmada com entidades, não poderíamos deixar de incluir o Lar São Vicente de Paulo, presidido pelo Sr. Vitorino José Arado. Sabemos da necessidade do Lar e reafirmamos o nosso compromisso com a população votuporanguense, enquanto Instituição de Ensino comunitária e sem fins lucrativos”.

Em sua fala, o Sr. Vitorino agradeceu a toda a Diretoria da FEV e Reitoria da UNIFEV pela iniciativa. “O Lar São Vicente acompanhou a história de nossa cidade, assim como a Fundação Educacional de Votuporanga, uma grande parceira há muitos anos. Sendo assim, para nós, o aumento dessa contribuição é significativo e fará diferença em nosso trabalho. Obrigado a todos os envolvidos”.

Para a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da UNIFEV, Profa. Ma. Marinês Ralho, a parceria vem para complementar as ações já realizadas em prol da entidade, desde 2005. “Frequentemente, docentes e universitários promovem iniciativas e campanhas que beneficiam o Lar São Vicente, como forma de fortalecer ainda mais os serviços prestados pela entidade. Além disso, priorizamos a formação humanizada de nossos alunos, focada no ensino de excelente qualidade, respeito, solidariedade e amor ao próximo”, completou.