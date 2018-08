Garoto de 18 tira carteira da OAB

Mateus Costa Ribeiro deve começar a trabalhar no escritório da família ainda em 2018

Crédito: divulgação

O agora advogado Mateus Costa Ribeiro se tornou o profissional de Direito mais jovem da história brasileira na última semana de julho, depois de conseguir retirar sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Filho e sobrinho de advogados, ele deve começar a trabalhar no escritório da família ainda neste ano.

A cerimônia de ad referendum aconteceu na última sexta-feira do mês e permite a Mateus uma licença para advogar legalmente por 90 dias, até a produção da carteira definitiva.

Ele concluiu o curso de Direito na Universidade de Brasília (UnB) no final do ano passado. O diploma, após quatro anos de estudos, só foi possível graças a uma liminar expedida pela Justiça do Distrito Federal à época do vestibular: a argumentação foi que, aprovado na prova da universidade, a idade não poderia ser motivo para impedi-lo de seguir o programa do curso.

A história, por incrível que pareça, não se iniciou com ele: o irmão de Mateus, João Neto Costa Ribeiro, hoje com 27 anos, foi aprovado pela OAB quando tinha 22 – era o advogado mais novo da história de Brasília até ser superado pelo irmão. A irmã dos dois, Clarissa Costa Ribeiro, está no último ano do curso na UnB e já conseguiu a aprovação da OAB.

Com 14 anos, a Justiça do DF permitiu que ele cursasse a universidade apenas se conseguisse ser aprovado em um exame de conclusão do ensino médio. À época, ele ainda estava na oitava série (atual 9º ano). “Devorei três anos de matérias escolares em 24 horas antes da prova”, disse ao portal G1. Deu certo: Mateus foi aprovado e não precisou concluir o período escolar básico.

Na universidade, ele também se tornou conhecido pela rapidez em que fez a graduação. “O curso de direito é um dos mais concorridos – e também um dos mais puxados – da universidade. O próprio sistema eletrônico da UnB indica que, normalmente, os alunos têm entre cinco e oito anos para concluir o bacharelado.”, explica o professor Everaldo Diaz.

Como acumulou matérias, cursos e atividades extracurriculares, Mateus conseguiu terminar o curso em quatro anos – e precisou de autorização da universidade para colar grau em tão pouco tempo.

“É uma honra para mim. A advocacia é a profissão de grandes personalidades e saber que eu sou o mais jovem dessa profissão tão grandiosa significa muito para mim. O que contribuiu para que eu conseguisse chegar até aqui foi a bagagem que eu criei com os ensinamentos dos meus pais”, explicou.

Segundo a mãe de Mateus, Rosilene Costa Ribeiro, o Direito já é parte da característica biológica da família. “A pressão para que fizessem Direito foi implícita, é um sentimento que está no DNA de todos nós. Esse momento é a coroação de um trabalho feito de sonhos. Quando era criança, incentivamos a leitura e hoje ele ultrapassou isso, ele vai muito além, sempre com paixão. Isso é fantástico! A educação realiza sonhos, transforma vidas e é para todos”, finalizou.