Inscrições do Projeto Guri vão até amanhã

São mais de 400 vagas para todo noroeste paulista em cursos gratuitos de instrumentos musicais, canto coral e inicial musical

Sediado no Centro de Educação e Cidadania (CEC) “Leila Valquíria de Souza”, no bairro Sonho Meu, o Polo Votuporanga do Projeto Guri está com inscrições abertas, até amanhã, dia 24 de agosto, para novos alunos em diversos cursos musicais gratuitos.

As aulas do projeto são voltadas para crianças e adolescentes com idade entre 8 e 18 anos e são mantidas pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Em Votuporanga, há vagas disponíveis para os cursos de violino, violoncelo, viola clássica, contrabaixo e canto coral juvenil. As inscrições são gratuitas e limitadas. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio, nem possua instrumento próprio.

Para realizar a matrícula, a criança ou adolescente interessado deve comparecer à sede do Polo, acompanhado pelos pais ou responsáveis legais e munido dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG do aluno (original e cópia); RG do responsável (original e cópia); e comprovante de matrícula ou declaração de frequência escolar.

As inscrições são realizadas por ordem de chegada e podem ser feitas às quartas e sextas-feiras, das 8h às 17h30, na sede do CEC, localizada na rua Aparecido Felício de Castro, nº 306 (Conjunto Habitacional Sonho Meu).

O projeto

Ao ingressar no Projeto Guri, o aluno opta pelo aprendizado de 1 (um) instrumento musical, de canto coral, ou de ambos os cursos. Nas aulas são trabalhados os mais variados gêneros musicais, desde canções populares e músicas folclóricas a composições eruditas. Além de apresentar aos alunos novos estilos de música e manifestações culturais, a variedade de repertório trabalhada nos polos mantém viva as raízes culturais da própria comunidade.

Nos polos do Guri as atividades são sempre praticadas em grupo, o que estimula a participação dos alunos. Todos fazem parte de uma equipe que passa pelos mesmos desafios e aprendizados. Nas apresentações realizadas ao público, em pequenos, médios ou grandes eventos, o resultado é produto da dedicação do grupo e, ao mesmo tempo, de cada um.

Para os jovens, participar do Projeto Guri significa unir aprendizado e satisfação. Por tudo isso, o ensino musical é a ferramenta escolhida pelo Projeto Guri para o cumprimento da sua missão de inclusão sociocultural.