Mulher que restaura bonecas para crianças carentes é homenageada na Câmara

Votuporanga – Uma história de superação de vida e solidariedade. Esse é o roteiro de uma votuporanguense que enfrentou diversas doenças na vida, como sete cânceres e outros obstáculos, até encontrar em um projeto uma de suas razões para viver.

A história da artesã votuporanguense Marilene dos Santos foi conhecida em todo o País através de uma reportagem exibida pelo programa Fantástico, da Rede Globo, que também realizou um de seus sonhos, o de conhecer uma fábrica de bonecas.

A Câmara Municipal prestou homenagem a votuporanguense durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, 20.

A artesã recebeu voto de congratulação pelo exemplo de vida, de superação e, acima de tudo, pela vontade de viver. A homenagem partiu do vereador Rodrigo Beleza, que apresentou voto de congratulação a votuporanguense. A sua história comoveu a todos que assistiram a reportagem do Fantástico e também aos demais vereadores durante a reunião de segunda-feira.

Sobre Marilene

Marilene, quando criança, fazia suas próprias bonecas com diversos objetos ou algumas sementes, porém ganhou sua primeira boneca aos nove anos de idade, quando sua a levou para cortar seu cabelo, que era bem comprido, o vendeu, e a presenteou com a boneca.

A votuporanguense cresceu e sua paixão por esse brinquedo não se perdeu, como acontece com a maioria das jovens, Marilene começou a restaurar bonecas encontradas no lixo. Até hoje já foram mais de cinco mil bonecas restauradas, dando nome a um lindo projeto chamado “Do lixo ao luxo” sendo muitas, doadas para crianças carentes do município e algumas que enfrentam o doloroso processo de tratamento de um câncer.

A restauração de bonecas se tornou sua melhor terapia e aliada no enfrentamento do tratamento do câncer, por sete vezes, o que fortaleceu ainda mais a vontade dela conhecer como se é fabricada as bonecas em todos os seus detalhes. Sendo assim, a Rede Globo levou Marilene até o Sul de Minas, no Município de Três Pontas, onde existe uma fábrica de brinquedos, e lá ela pode conhecer todo o processo de fabricação, realizando assim, um sonho.

Para o vereador Rodrigo “a nossa homenageada enfrentou, por sete vezes, o câncer, em todas as etapas de sua vida, com muita fé, perseverança e, principalmente, a vontade de viver. Diante das adversidades de sua vida, ela iniciou o seu lindo projeto ‘DO LIXO AO LUXO”, restaurando brinquedos e bonecas que, posteriormente são doados a crianças carentes e, muitas delas enfrentam o doloroso processo de tratamento contra o câncer.

Graças à exibição de seu projeto em rede nacional, Marilene se tornou uma referência de superação e vontade de viver. O seu trabalho leva o sorriso ao rosto de muitas crianças que não tem condições de ter um brinquedo, uma boneca e, através desse simples gesto, também diminui o sofrimento que muitas delas estão passando pelo tratamento contra a doença.

Um de seus sonhos era conhecer uma fábrica de bonecas, realizado pela emissora de televisão. O seu projeto ganhou notoriedade, mas a quem conhece, sabe de sua luta, de seu exemplo de superação, mostra que a vida é feita de desafios, superação e acima de tudo fé.