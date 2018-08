Polícia encontra 30 ton. de fertilizantes furtados

Foi a própria vítima que acionou a polícia após localizar o adubo furtado.

Mais de 30 toneladas de fertilizantes que haviam sido furtados de uma propriedade rural da região foram encontradas em uma fazenda de Auriflama, nesta segunda-feira, 20. A polícia chegou até o local após uma das vítimas descobrir o esconderijo dos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, após um furto de adubo para plantio ocorrido em Guzolândia no final de semana, a equipe recebeu informações que em uma fazenda de Auriflama havia uma grande quantidade de adubo com procedência suspeita.

Quando os policiais chegaram ao endereço foi constatado que a numeração das embalagens era a mesma das notas da vítima que havia sido furtada. No local foram encontradas 35 toneladas de adubo, sendo 21 apenas da vítima de Guzolândia e outras 14 toneladas que são suspeitos de terem sido também alvo de furto.

O dono da fazenda onde a polícia encontrou os fertilizantes disse que pagou um valor inferior a R$ 2 mil para mil quilos do adubo, despertando ainda mais a suspeita da polícia.

O proprietário da fazenda onde o fertilizante foi encontrado vai responder por receptação e um inquérito vai ser aberto. O adubo encontrado foi devolvido à vítima. (Colaborou Rone Carvalho)