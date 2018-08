Urubu bate em avião e deixa mulher ferida

SUSTO –

Uma mulher ficou ferida em Rio Preto, na tarde desta terça-feira, 21, durante um acidente entre um urubu e um avião de pequeno porte. O caso foi registrado na Polícia Civil por policiais militares acionados pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da corporação, o avião sobrevoava a cidade no final da tarde, quando a ave atingiu uma das janelas e quebrou o vidro. Os estilhaços feriram a passageira, que foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará. Outros dois passageiros e o piloto do avião não se feriram.

Com o incidente, o piloto fez um pouso forçado fora da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Apesar da emergência, nenhum pedido para pouso forçado foi registrado pelo sistema de rádio do aeroporto daquela cidade.

O aeroporto também informou que não houve nenhum tipo de alteração no sistema de pouso e decolagem. O caso foi registrado no Plantão Policial e deve ser investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).