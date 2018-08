Cavinho enfrenta o São Paulo pelo Paulista sub-17

Depois de goleada sofrida em Cotia, time de Votuporanga tenta se reerguer contra o gigante da capital

Boa notícia para quem gosta de futebol. O time do Cavinho recebe amanhã o time do São Paulo em jogo válido pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-17. Com apenas uma vitória nos quatro jogos anteriores, o time de Votuporanga precisa de uma vitória para continuar vivo no campeonato.

O treinador Murilo Lopes falou sobre a expectativa para esse jogo importante e como a sua equipe deve se portar.

“A nossa expectativa é a de fazer um bom jogo. Que a gente jogue de forma consistente e sabendo a dificuldade que será enfrentar uma equipe tão forte com oito jogadores deles fazendo parte da seleção brasileira de categoria de base. A gente tem que se impor, temos que ter coragem para tentar fazer um jogo melhor que o de Cotia” afirmou o treinador.

O jogo é na Arena Plínio Marin, às 11 horas com entrada gratuita e o CAV conta com o apoio da torcida para passar por mais esse adversário.