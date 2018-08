Democracia, inconformismo e vandalismo coletivo

Daniel Carreira Filho *

Nos últimos tempos temos vivido em um ambiente social altamente conturbado, polêmico e, de certa forma, perverso com a própria sociedade, ainda que considerados os territórios de vivência e intervenção singulares.

As concepções de vida, posicionamentos e adesões no campo da política, as opções religiosas e as inúmeras diferenças que permeiam a humanidade distanciam-se do que todos nós buscamos, o respeito à diversidade.

Tagarelamos ao vento nossas preocupações com o outro, o respeito com a natureza, com o meio ambiente, com os deficientes, com as minorias, com os negros, índios, afrodescendentes, homossexuais, bissexuais e tantas outras variações do tema liberdade, mas o vento leva nossas intenções para bem longe de nossa realidade vivida.

Falamos em respeito ao outro e vivemos em conflito por mesquinharias e discordâncias que nos levam o confronto bélico. Falamos em igualdade de direitos e, na primeira oportunidade, sucateamos nossos semelhantes quando a questão é a lucratividade máxima. Buscamos a valorização do meio ambiente e continuamos sendo o país com o lixo mais luxuoso do mundo, inclusive com o descarte irresponsável de mais de 30% de todo o alimento que temos nos lares. Falamos em zelo com os mananciais e, sem qualquer cuidado, lavamos calçadas com jatos de água tratada no lugar da varrição.

Por outro lado, reclamamos de quase tudo. Tudo não está bom para o nosso desejo e olhar exclusivo. Egoisticamente interpretamos a vida e a desejamos com nossos parâmetros. Desconhecemos a alteridade e nos irritamos com os desejos dos outros.

Quando nossos desejos não encontram respaldo ou atenção decidimos, facilmente, por provocar prejuízos aos outros, ao ambiente e para nós mesmos. Assim como vivemos nesta semana em que um de nossos pares encontrou no vaso sanitário, de uso comum, a vítima de sua ira com algo que não o satisfez. Sem qualquer consciência, um ser humano, “colocou” um rolo novo de papel higiênico a entupir o vaso sanitário de uso comum. A revolta se transformou em agressão. Assim como em sociedade os antagônicos políticos e ideológicos abandonam o eixo central da humanidade que é o convívio pacífico entre as diferenças. O diálogo como fonte de entendimento e progresso mútuo. Um dia, quem sabe, aprenderemos a viver em sociedade efetivamente cooperativa, solidária e o vandalismo irresponsável seja história atrelada apenas aos “bárbaros”.