DOM PABLO:- Polícia apreende droga com ‘marca’ de Pablo Escobar em Catanduva

Polícia apreende droga com 'marca' de Pablo Escobar em Catanduva

Mulher presa em flagrante em Catanduva com mais de 40 quilos de drogas vai responder por tráfico internacional.

Polícia apreende drogas com selo de Cartel da Colômbia em Catanduva (Foto: Divulgação/DIG)

Uma moradora de Catanduva (a 138 Km de Votuporanga) foi presa em flagrante por tráfico internacional nesta quinta-feira (23), no bairro Altos do Higienópolis.

Segundo a Polícia Civil, ela estava com 40 quilos de entorpecentes com a “marca” do traficante Pablo Escobar e um selo de um cartel da Colômbia.

Ainda de acordo com a polícia, foram apreendidos 1,8 mil pinos e dois tabletes de crack, 309 pinos e dois tijolos de cocaína, 47 tijolos, nove tabletes e 1,2 mil invólucros de maconha. Além de três balanças de precisão, materiais para embalar a droga e R$ 677.

A mulher foi encaminhada à cadeia de Catanduva e a polícia vai investigar o envolvimento de outros integrantes na quadrilha.