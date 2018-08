Enfermeira fica gravemente ferida ao ser lançada de carro após batida com caminhão

Acidente foi na Rodovia Mário Perosa, entre Uchoa e Ibirá (a 122 km de Votuporanga). Mulher foi internada em estado grave no Hospital de Base de Rio Preto (SP).

Uma enfermeira, de 31 anos, ficou gravemente ferida após ser lançada do carro que dirigia em um acidente de trânsito na Rodovia Mário Perosa, entre Uchoa (SP) e Ibirá (SP), na tarde desta quarta-feira (22).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima dirigia um carro quando invadiu a pista contrária, bateu de frente com um caminhão e foi lançada do veículo.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Segundo a assessoria de imprensa da unidade hospitalar, o estado de saúde da vítima é considerado grave e instável. O caminhoneiro não ficou ferido.