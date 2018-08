Iguatemi Rio Preto recebe show de vozes em Noite de Gala

Apresentação especial será no Deck da Figueira, marcando o lançamento do novo musical do Grupo Lígia Aydar em Rio Preto

São José do Rio Preto, 23 de agosto de 2018 – O Deck da Figueira do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto vai ser palco de um show de vozes especial no dia 28 de agosto. Parte do elenco do Grupo Lígia Aydar fará uma Noite de Gala, aberta ao público, para marcar o lançamento de seu novo espetáculo musical, O Rei Leão, uma releitura da produção que está em cartaz na Broadway (EUA) há mais de duas décadas.

A estreia no palco rio-pretense está marcada para os dias 30 e 31 de agosto, no Teatro Paulo Moura. Com direção geral de Bhá Prince, direção musical de Mayara Martinelli e coreografias de Marcos Henrique, o musical apresenta as aventuras do leão chamado Simba e de seus amigos, Timão e Pumba. Uma das novidades é a cenografia, assinada por Roni Vieira.

Com 24 integrantes em seu elenco, o musical conta com Ana Laura Arantes, Daniel Oliveira, Gabrielle Jordão, Lucas Felipe, Malu Oliveira, Marcos Henrique, Mayara Martinelli, Milena Sousa, Samara Menegildo, Sara Neves e Victor Castro, compondo o elenco principal. No ensemble estão Aislan Moraes, Bianca Rosa, Esdras Guirau, Felipe Pomaro, Gabriel Lisboa, Isabelle Prato, Larissa Milian, Larissa Wehbi, Leticia Mariana, Marcos Neviani, Maykon Muriel, Nicole Jordão e Paola Vilela.

O espetáculo estreou em julho, com oito apresentações em três capitais nordestinas: Fortaleza/CE, Teresinha/PI e Aracaju/SE. O Rei Leão é a quarta montagem do repertório do Grupo Lígia Aydar, que também já encenou Cats, O Mágico de Oz e O Pequeno Príncipe.

De acordo com Lígia Aydar, diretora do Grupo, a temporada no Nordeste foi uma conquista coletiva e os preparativos para a esteia “em casa” estão a topo vapor. “Esta série de apresentações nas três capitais nordestinas foi algo inédito para todos e uma grande experiência. Agora, estamos nos preparando para a estreia em Rio Preto, ensaiando todos os dias. Na Noite de Gala no Iguatemi Rio Preto, nosso elenco vai mostrar parte do repertório do espetáculo”, destaca a artista.

Serviço

Noite de Gala – Show de Vozes

Data: 28 de agosto

Horário: 19h30

Local: Iguatemi Rio Preto – Deck da Figueira

Apresentação gratuita

“O Rei Leão – o Musical”

Data: 30 e 31 de agosto

Horário: 20h

Local: Teatro Paulo Moura

Ingressos antecipados: Escola Lígia Aydar ou Mr. Cheney – Piso Superior – Iguatemi Rio Preto

Convites: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)