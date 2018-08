Jogos da Rodada

Santos x Bahia

Apesar de vir mal no Campeonato Brasileiro, o Santos tem conseguido surpreender positivamente nos outros torneios. Foi eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil e depende de vitória simples em casa na Libertadores para passar de fase. Ou seja, o time de Cuca só precisa focar no nacional para sair dessa má fase, e o jogo contra o Bahia é uma boa oportunidade disso acontecer.

Data: 25/08

Horário: 16h00

Local: Vila Belmiro (Santos)

Corinthians x Paraná

Depois de derrota polêmica contra o Fluminense, o Corinthians vem dando sinais de desgaste que podem prejudicar as pretensões da equipe para o resto da temporada. Apesar do jogo ser contra o lanterna, o Timão não deve ter vida fácil, vide que o último resultado do Paraná foi um empate heróico contra o líder do campeonato.

Data: 25/08

Horário: 19h00

Local: Arena Corinthians (São Paulo)

São Paulo x Ceará

Depois de uma sequência homérica contra gigantes do futebol brasileiro onde o São Paulo saiu praticamente intacto, chegamos nos jogos contra os times da parte de baixo da tabela. Primeiro um empate contra o lanterna Paraná e agora a chance de se manter na liderança contra o vice-lanterna. Para o Tricolor, a vitória é obrigatória e qualquer resultado que não seja esse será considerado um fracasso.

Data: 26/08

Horário: 11h00

Local: Morumbi (São Paulo)

Internacional x Palmeiras

O grande jogo da rodada. É possível dizer que com o empate do São Paulo, Internacional e Palmeiras são as duas equipes mais próximas de estragar os planos do líder, e nesse jogo de seis pontos o vencedor larga na frente como o principal postulante ao título juntamente com o líder. Promessa de bom jogo sem favoritos.

Data: 26/08

Horário: 16h00

Local: Beira-Rio (Porto Alegre)