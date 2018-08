Jovem morre após carro bater em árvore

Carro ficou destruído (Santa Albertina Notícias)

Polícia suspeita que acidente tenha sido de madrugada, corpo foi encontrado pela manhã

Um jovem de 21 anos morreu em um trágico acidente registrado na madrugada desta sexta-feira, 24, na rodovia Henrique Risso (SP-557), entre Vitória Brasil e Dolcinópolis (a 69,2 Km de Votuporanga). A vítima só foi encontrada na manhã desta sexta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Wesley Paulo da Silva transitava no sentido Vitória Brasil a Dolcinópolis quando por motivos a serem apurados perdeu o controle da direção e capotou as margens da rodovia.

Com o impacto o corpo do jovem foi arremessado do veículo Gol com placas de Dolcinópolis. Ele foi encontrado fora do carro por amigos que estranharam a ausência do jovem pela manhã. Wesley não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Ele vai ser sepultado na manhã deste sábado, 25, no Cemitério Municipal de Dolcinópolis. As causas do acidente estão sendo investigadas.